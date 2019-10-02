Россия подарила Узбекистану "поликлинику на колёсах" — видео

В рамках заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству сената Узбекистана и Совета Федерации состоялась церемония передачи ключей.

Валентина Матвиенко в среду подарила министерству здравоохранения Узбекистана мобильный медицинский центр, собранный на базе микроавтобуса "Газель".

В рамках заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству сената Узбекистана и Совета Федерации состоялась церемония передачи ключей.

Матвиенко отметила, что можно узбекская сторона может сделать заказ на поставку подобного оборудования заводу-изготовителю.

Такой передвижной медицинский центр разработана российским Горьковским автомобильным заводом "ГАЗ". Он поможет оказать необходимые услуги населению в отдаленной и труднодоступной местности.