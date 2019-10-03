Самая жуткая игрушка в мире: реакция собаки - смешное видео

Даже человек испугался бы эту странную игрушку, меняющую гримасы. Посмотрите в нашем видео на то, как собака реагирует на самую жуткую куклу в мире!

Этот 60-ти килограммовый пес ужасно боится новой игрушки, которая меняет выражение лица с милого на злое.

Хозяин решил немного поиздеваться над своим псом, включил камеру и записал реакцию огромного черного пса, который реагировал на каждую эмоцию мягкой игрушки.

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Можно действительно рассмотреть весь ужас в глазах собаки от того, что он не понимает, как этот маленький пушистый "зверек" может быть настолько жутким и милым одновременно.

После того, как хозяйка выложила видео, люди начали репостить это и за несколько часов аккаунт девушки набрал более 20 тысяч подписчиков.

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После этого она выложила снимок, на котором пес спокойно спит и заметила, что с ним все хорошо, он уже забыл про самую жуткую игрушку в мире.

Смотрите наше видео!