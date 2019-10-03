09:18 03 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Видео

Самая жуткая игрушка в мире: реакция собаки - смешное видео

Получить короткую ссылку
32 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Одноклассники

Даже человек испугался бы эту странную игрушку, меняющую гримасы. Посмотрите в нашем видео на то, как собака реагирует на самую жуткую куклу в мире!

Этот 60-ти килограммовый пес ужасно боится новой игрушки, которая меняет выражение лица с милого на злое.

Хозяин решил немного поиздеваться над своим псом, включил камеру и записал реакцию огромного черного пса, который реагировал на каждую эмоцию мягкой игрушки.

Золотистый ретривер выгуливает ребенка в коляске - видео >>

Можно действительно рассмотреть весь ужас в глазах собаки от того, что он не понимает, как этот маленький пушистый "зверек" может быть настолько жутким и милым одновременно.

После того, как хозяйка выложила видео, люди начали репостить это и за несколько часов аккаунт девушки набрал более 20 тысяч подписчиков.

Ретривер и хаски знакомятся с крохотными котятами - милое видео >>

После этого она выложила снимок, на котором пес спокойно спит и заметила, что с ним все хорошо, он уже забыл про самую жуткую игрушку в мире.

Смотрите наше видео!

Теги:
юмор, пес, животные, Животные, одноклассники, Одноклассники, Одноклассники, YouTube, собаководы, собака, собака, собаки, смешное видео, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕАЭС - Матвиенко
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино – афиша



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054