Как в Тбилиси отмечают день города - видео

День города Тбилиси - "Тбилисоба", празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самый сложное для Тбилиси и в целом для страны время- с 1989 по 1994 год, однако после традиция празднования возобновилась.

Столица Грузии в субботу-воскресенье отмечает традиционный праздник "Тбилисоба". Как он проходит - смотрите в видео Sputnik Грузия.

В грузинской столице с утра празднуют один из любимых праздников осени - день города "Тбилисоба 2019". Празднование "Тбилисоба" в этом году проходит сразу на нескольких локациях: на территории парка Рике, ущелья Легвтахеви, мосту Метехи, а также на площади Орбелиани.

День города Тбилиси - "Тбилисоба", празднуют с 1979 года. Этот праздник не отмечали только в самый сложное для Тбилиси и в целом для страны время- с 1989 по 1994 год, однако после традиция празднования возобновилась, и теперь тбилисцы точно знают, если "Тбилисоба" есть, значит все хорошо.

С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первые выходные октября, а не в конце месяца, как было принято ранее.