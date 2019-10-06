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Крутой вираж: кубок Европы по дрифтингу завершился в Беларуси

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Захватывающее видео с кубка восточной Европы по дрифтингу EEDC 2019, который завершился в Беларуси. Технически сложная трасса и изменяющееся в ходе гонки покрытие привели к накалу страстей.

Кубок Восточной Европы по дрифтингу EEDC 2019 завершился в Раубичах (Белорусь).

В результате квалификационного отбора было выявлено 24 лучших пилота, а финальные заезды TOP 4 проходили уже в темное время суток под светом мощнейших прожекторов.

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Пресс-служба ГУВД Ташкента
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Эта локация, отмечают участники, одна из лучших в Беларуси: развитая инфраструктура, большая площадка для трассы.

Пилоты стартуют под мостом, выполняют постановку и на большой скорости в управляемом заносе "влетают" на стадион, где проезжают основную конфигурацию трассы перед зрителями.

Теги:
Европа, Беларусь, Гонки



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