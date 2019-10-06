Крутой вираж: кубок Европы по дрифтингу завершился в Беларуси

Кубок Восточной Европы по дрифтингу EEDC 2019 завершился в Раубичах (Белорусь).
В результате квалификационного отбора было выявлено 24 лучших пилота, а финальные заезды TOP 4 проходили уже в темное время суток под светом мощнейших прожекторов.
Эта локация, отмечают участники, одна из лучших в Беларуси: развитая инфраструктура, большая площадка для трассы.
Пилоты стартуют под мостом, выполняют постановку и на большой скорости в управляемом заносе "влетают" на стадион, где проезжают основную конфигурацию трассы перед зрителями.