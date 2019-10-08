Тина Канделаки рассказала, на каком языке она молится - видео

В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия популярная телеведущая, продюсер и бизнесвумен Тина Канделаки рассказала о том, что она ощущает себя грузинкой, что ходит в грузинскую церковь, до сих пор помнит грузинские молитвы и молится на грузинском языке

Смотрите в видео Sputnik первое за многие годы большое интервью Тины Канделаки для СМИ Грузии. В интервью Канделаки коснулась таких тем, почему она еще не готова идти в грузинскую политику, что она думает по поводу русофобии в Грузии и в чем видит выход из тупиковой ситуации в отношениях Грузии и России.