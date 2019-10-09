Мать не дает новорожденному тюленю молоко - видео разобьет сердце

У малышей-тюленей очень сложное детство: на этих кадрах видно, как малыш пытается добраться до своей мамы в надежде поесть, но она уползает от него. Смотрите наше видео!

Видео, показанное вчера в одной из передач про животных растрогало Интернет.

Люди атаковали Twitter и другие социальные сети, выражая свою обеспокоенность тем, как ведет себя мама-тюлень.

На кадрах видно, как только родившийся тюлень пытается подползти к своей маме, однако та отталкивает его, не давая малышу молоко.

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Известно, что только появившись на свет, тюлень должен тут же поесть, чтоб не потерять важные антитела, которые защитят его от болезней.

Тем не менее, мать, почему-то решила не давать ему молоко.

Более того, малыш на видео пытается ползти за мамой, но она слишком быстро скрывается от него, несмотря на крики.

Это разбивает сердце.

"Я действительно надеюсь, что она все-таки покормит малыша! Давай, мамочка, сделай это!", - писали всю ночь пользователи соцсетей.

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Оказывается, уже чуть позже она все-таки остановилась и дала малышу выпить молока.

В документальном фильме также говорилось о том, как опасно быть новорожденным тюленем. Помимо того, что мамы могут не кормить своих малышей и не присматривать за ними, самцы тюленя настолько агрессивны, что могу их убивать, если они остаются без присмотра мамы.

Посмотрите это грустное видео!