Поклонники, лаваш и новые идеи: как Ким Кардашьян проводит время в Армении

Кардашьян прилетела на историческую родину для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий. Она рассказала его участникам о секретах бизнеса и сама вдохновилась на новые проекты.
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване – видео >>>
"Есть четыре идеи, которые меня воодушевили", — рассказала Кардашьян.
Одна уже известна: она решила выпускать духи с ароматом армянских цветов. Остальные бизнес-планы Ким пока не раскрывает.
Как звезда проводит время на исторической родине, смотрите в видео.