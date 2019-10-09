Поклонники, лаваш и новые идеи: как Ким Кардашьян проводит время в Армении

Американская актриса, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала, на что вдохновил ее визит в Армению.

Кардашьян прилетела на историческую родину для участия во Всемирном конгрессе информационных технологий. Она рассказала его участникам о секретах бизнеса и сама вдохновилась на новые проекты.

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"Есть четыре идеи, которые меня воодушевили", — рассказала Кардашьян.

Одна уже известна: она решила выпускать духи с ароматом армянских цветов. Остальные бизнес-планы Ким пока не раскрывает.

Как звезда проводит время на исторической родине, смотрите в видео.

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