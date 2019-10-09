Турки против курдов: начало военной операции на северо-востоке Сирии – видео

Турция намерена провести военную операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать зону безопасности в приграничных районах. Теперь все внимание приковано к границе между двумя странами.

Ранее турецкая авиация ударила по штабу курдских формирований, чем разозлила США: те финансируют и вооружают "Свободную сирийскую армию", которая состоит из курдских ополченцев и помогает американцам бороться с режимом Башара Асада.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Анкаре страшными последствиями.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли (я уже делал это раньше!)", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Россия не намерена поддерживать курдов.

"Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но еще раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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