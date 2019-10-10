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Бомба и нацистская атрибутика: кадры задержания экстремиста в Крыму

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ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали в крымском городе Саки члена украинских экстремистских организаций, гражданина РФ, который планировал устроить теракт на территории республики.

В гараже у мужчины нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью.

ЦОС ФСБ РФ
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По данным Центра общественных связей ФСБ, он планировал взрыв в одном из административных зданий Крыма. Отмечается, что задержанный является приверженцем нацистской идеологии.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал, что в 2019 году сотрудники МВД и ФСБ России выявили законспирированные ячейки террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" в 17 регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии.

Теги:
ФСБ, теракт, Крым, Борьба с терроризмом



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