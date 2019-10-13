Охота на "врага" в стратосфере: ночные полеты МиГ-31БМ – видео

Пилоты отработали командные действия в составе звена из четырех истребителей. Им следовало "уничтожить" условного противника, его роль выполнял еще один Миг-31.

Наземные силы ПВО не помогали в поиске. Участники знали только примерные координаты "врага" и вели охоту за ним, полагаясь лишь на бортовые радиолокаторы.

Профессионалы успешно выполнили задачу — на скорости около 2,5 тысячи км/ч и высоте почти 15 тысяч метров.

Ранее Минобороны показало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". В ролике с нескольких ракурсов продемонстрирован момент ее выхода из шахты.