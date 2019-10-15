Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии – видео

Российский лидер напомнил, что СССР первым из иностранных государств признал молодое королевство во главе с отцом нынешнего монарха. С тех пор взаимодействие РФ и Саудовской Аравии только усиливается.
"Ценим ваш личный вклад, Ваше Величество, в продвижение многопланового российско-саудовского взаимодействия, — отметил Путин в ходе встречи с королем Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом. — Результативным стал ваш первый в истории визит в Россию в октябре 2017 года. Достигнутые тогда договоренности успешно реализуются".
По словам главы государства, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 15 процентов, превысив миллиард долларов.
Всего в Эр-Рияде было подписано свыше 20 документов, в том числе о сотрудничестве в космосе.
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