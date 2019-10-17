Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова – прямая трансляция

Для бойца эта пресс-конференция станет первой после победы над Дастином Порье и защиты титула. Нурмагомедов подведет итоги двенадцати месяцев сотрудничества с брендом Gorilla energy и поделится планами на будущее.
Хабиб Нурмагомедов — один из самых известных и титулованных российских спортсменов, действующий чемпион UFC в легком весе, занимающий вторую строчку в рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
Он является двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Евразии по рукопашному бою.
На счету бойца — 28 побед в поединках по смешанным единоборствам. При этом он не потерпел ни одного поражения.