"Украинский премьер выступил перед неонацистами, сам того не понимая"

Политический обозреватель Sputnik Армен Гаспарян в своих "Наблюдениях" рассуждает о том, что же двигало украинским премьером, когда он отправился на концерт неонацистов и выступил там с приветственной речью.

Излюбленный мотив большинства решений на Украине, считает Гаспарян, это мотивационная формула "Это интересно, давайте попробуем!". Потому и результаты пожинают местные чиновники не слишком радужные - "чем дальше - тем интереснее", а после оправдываются за свои поступки, выставляя на всеобщее посмешище целую страну.

Также поступил и премьер-министр Гончарук, заявив на брифинге перед журналистами о том, что понятия не имел куда его везут. При этом он фактически расписался в безграмотности и непрофессионализме своей команды.

Гаспарян отмечает, что Украиной движет не здравый смысл и не системный подход, а вышеназванный подход "Это интересно, давайте попробуем!"