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Под Нижним Новгородом военные стран ОДКБ дали бой "террористам" — видео

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Пресс-служба Западного военного округа
Sputnik Узбекистан

В антитеррористических учениях свои навыки отработали около 3 тысяч военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Все поставленные перед бойцами задачи были успешно выполнены.

По сценарию маневров, проходивших на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, группа боевиков захватила целый город с мирными жителями. Военные подразделения освободили "заложников" и ликвидировали условных террористов. Затем подразделениям стран ОДКБ пришлось отражать удар условного противника, пришедшего "боевикам" на помощь. 

Узбекско-таджикские военные учения Центр-2019 в Наманганской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Взрывы, стрельба и захваченный поселок: в Наманганской области уничтожены "террористы"
В маневрах были задействованы и наземные подразделения, и бронетехника, и боевая авиация. Самые яркие кадры учений смотрите в нашем видео.

Следующие этапы комплексных учений "Взаимодействие-2019" пройдут на полигонах республик, входящих в состав ОДКБ.

В середине сентября аналогичные маневры с участием военнослужащих Узбекистана и Таджикистана прошли на полигоне "Туракурган". 

Теги:
военные учения, ОДКБ



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