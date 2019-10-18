Под Нижним Новгородом военные стран ОДКБ дали бой "террористам" — видео

По сценарию маневров, проходивших на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, группа боевиков захватила целый город с мирными жителями. Военные подразделения освободили "заложников" и ликвидировали условных террористов. Затем подразделениям стран ОДКБ пришлось отражать удар условного противника, пришедшего "боевикам" на помощь.
Следующие этапы комплексных учений "Взаимодействие-2019" пройдут на полигонах республик, входящих в состав ОДКБ.
В середине сентября аналогичные маневры с участием военнослужащих Узбекистана и Таджикистана прошли на полигоне "Туракурган".