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Неудобный партнер: Франция призвала исключить Турцию из НАТО

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Sputnik Узбекистан

США уговорили Турцию приостановить операцию на севере Сирии, однако "Источник мира" продолжает разрывать НАТО изнутри.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО из-за ее действий против курдов. В будущем Североатлантического Альянса усомнился и президент ФР Эммануэль Макрон.

Турецкий военный конвойв Килисе, недалеко от турецко-сирийской границы
© REUTERS / STRINGER
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"То, что произошло в последние дни — это грубая ошибка Запада и НАТО в регионе. Я думаю, что это ослабило на долгое время нашу репутацию среди партнеров на местности, боровшихся вместе с нами. Я также думаю, что это ставит под вопрос функционирование НАТО", — заявил Макрон.

Какое будущее в этих обстоятельствах ждет Альянс и переживет ли он этот серьезный внутренний кризис — одни из главных вопросов, которые интересуют экспертов накануне визита президента Эрдогана в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары углублять отношения с Москвой и развивать военное сотрудничество. Тем более что Россия — ключевой игрок на Ближнем Востоке.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Видео, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Сирия, Турция, НАТО



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