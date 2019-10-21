Неудобный партнер: Франция призвала исключить Турцию из НАТО

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО из-за ее действий против курдов. В будущем Североатлантического Альянса усомнился и президент ФР Эммануэль Макрон.
Какое будущее в этих обстоятельствах ждет Альянс и переживет ли он этот серьезный внутренний кризис — одни из главных вопросов, которые интересуют экспертов накануне визита президента Эрдогана в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары углублять отношения с Москвой и развивать военное сотрудничество. Тем более что Россия — ключевой игрок на Ближнем Востоке.
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