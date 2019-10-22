Москва салютом отметила годовщину освобождения Белграда - видео

Пока в некоторых странах Европы вовсю фальсифицируют историю Второй мировой войны, в России не только помнят о подвиге предков, но и не дают забыть другим - смотрите видео.

Более двух тысяч фейерверков озарили небо над Москвой 20 октября в честь 75-й годовщины освобождения Белграда.

Снаряды в небо выпустили пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, всего они дали 24 залпа.

Серия таких салютов в честь освобождения городов-героев СССР и столиц восточноевропейских государств проводится в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы, которое вся Россия и многие другие страны будут отмечать в мае 2020 года.

Неделю назад в Москве прошел салют в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от фашистов.