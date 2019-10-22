Лавров: курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию – видео

Глава Министерства иностранных дел России заявил, что все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции.

"У нас есть наша позиция, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой Республики, равно как и других государств", — заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

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По его мнению, взаимодействие Турции и Сирии должно опираться на Аданское соглашение.

"Это существующая международно-правовая база, которая совсем недавно была подтверждена обеими сторонами, в том числе в контексте нынешних событий", — отметил министр.

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Если стороны в ходе контактов сочтут необходимым изменить данное соглашение, это будет их решение. Москва его примет и поддержит, заявил Лавров.