Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры - видео

Многотысячные акции протеста против сельскохозяйственной политики Европейского союза прошли в Германии и Франции.

Европа превратилась в центр протестных настроений. Тысячи фермеров вышли на улицы по всему регионы.

На улицы европейских городов фермеры выходят уже не первую неделю. Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.