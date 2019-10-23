Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры - видео

Европа превратилась в центр протестных настроений. Тысячи фермеров вышли на улицы по всему регионы.
На улицы европейских городов фермеры выходят уже не первую неделю. Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.
Многотысячные акции протеста против сельскохозяйственной политики Европейского союза прошли в Германии и Франции.
Европа превратилась в центр протестных настроений. Тысячи фермеров вышли на улицы по всему регионы.
На улицы европейских городов фермеры выходят уже не первую неделю. Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.
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