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Волна протестов в ЕС: чем недовольны европейские фермеры - видео

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Sputnik Узбекистан

Многотысячные акции протеста против сельскохозяйственной политики Европейского союза прошли в Германии и Франции.

Европа превратилась в центр протестных настроений. Тысячи фермеров вышли на улицы по всему регионы.

На улицы европейских городов фермеры выходят уже не первую неделю. Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.

Теги:
фермер, Европа, ЕС, ЕС, протесты, протест



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