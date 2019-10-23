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Карты на стол: итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи – видео

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Sputnik Узбекистан

Российский лидер Владимир Путин во вторник провел переговоры в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Путин назвал эти договоренности "очень важными, если не судьбоносными".

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"Решения... позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал российский лидер.

Главы государств продолжат работать над предотвращением проникновения террористов через границу, безопасным возвращением беженцев и достижением политического урегулирования в Сирии. Путин отметил, что этому поможет, в частности, запуск широкого диалога курдов и правительства Арабской Республики.

Президенты также подтвердили приверженность единству Сирии, обеспечению безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Видео, политика, Сирия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция



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