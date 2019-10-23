Карты на стол: итоги переговоров Путина и Эрдогана в Сочи – видео

Российский лидер Владимир Путин во вторник провел переговоры в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президенты достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии. Путин назвал эти договоренности "очень важными, если не судьбоносными".

"Решения... позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", — сказал российский лидер.

Главы государств продолжат работать над предотвращением проникновения террористов через границу, безопасным возвращением беженцев и достижением политического урегулирования в Сирии. Путин отметил, что этому поможет, в частности, запуск широкого диалога курдов и правительства Арабской Республики.

Президенты также подтвердили приверженность единству Сирии, обеспечению безопасности Турции, высказались в поддержку Аданского соглашения.

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