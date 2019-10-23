В Крыму осужден проповедник-экстремист из Узбекистана - видео

Мужчина являлся радикальным исламистом и вел проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении людей, не разделяющих его взгляды.

В Севастополе суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, который вел на территории одного из сел проповедническую деятельность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым.

В ходе обыска у мужчины была обнаружена запрещенная литература. Кроме того, он дал признательные показания.

"В ходе следствия фигурант дела полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским", — говорится в сообщении ФСБ.

Суд, учитывая полное раскаяние проповедника, приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.