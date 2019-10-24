Самый счастливый пес на свете покорил Сеть - смешное видео

Огромный пес прыгает практически до головы своей хозяйки от радости. Смотрите скорее наше новое видео!

В Instagram видео со счастливым псом, гуляющим с хозяйкой, стало вирусным за несколько дней.

Бело-серый огромный пес вышел на прогулку с девушкой и настолько радовался этому моменту, что начал прыгать.

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Прохожие, увидев эти забавные движения, сразу достали свои телефоны и засняли все на видео, которое впоследствии выложили в Сеть.

За пару дней оно набрало более двух миллионов просмотров.

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В некоторых моментах видно, как пес допрыгнул практически до головы хозяйки, которая (что самое забавное) абсолютно спокойно шла дальше.

Видимо, такое происходит не в первый раз.

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В общем, на это стоит взглянуть

Смотрите скорее наше видео!