Это неконкурентная борьба: Медведев о заявлении США по Узбекистану и ЕАЭС

В Москве состоялось заседание глав правительств стран ЕАЭС, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявления министра торговли США о возможных сложностях для Узбекистана в случае присоединения к Евразийскому экономический союзу.

На прошедшем в Вашингтоне узбеско-американском бизнес-форуме министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Ташкенту стоит обстоятельно подумать, прежде чем присоединяться к Евразийскому экономическому союзу, так как это может усложнить и отсрочить присоединение республики к ВТО.

Дмитрий Медведев назвал такие аргументы американской администрации методами неконкурентной борьбы.

"К сожалению, наши интеграционные проекты не всеми воспринимаются позитивно. Однако очень странно слышать такие заявления от страны, которая постоянно вносит сумятицу в международную торговлю и ведет торговые войны и дезорганизует торговый оборот. Видимо, коллегам из-за океана не нравятся интеграционные процессы на нашем континенте. Но мы в любом случае продолжим вести свою работу", — подчеркнул российский премьер.

Он добавил, что уровень интеграции в ЕАЭС существенно выше, чем в СНГ, однако необходимо вести работу по гармонизации торгово-экономических отношений для более тесного контакта со странами Содружества, если они выразят в этом заинтересованность.

В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.