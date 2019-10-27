Приключения "Запорожца" в Исландии

За полтора месяца автомобиль проехал 15 тысяч километров. К путешествию ребята подготовились основательно - взяли с собой полный набор инструментов, который позволял бы им в буквальном смысле разобрать по винтикам и снова собрать старенький Запорожец.

Двое друзей из Челябинска отправились на "Запорожце" 1976 года выпуска в путешествие по маршруту Санкт-Петербург – Исландия – Челябинск. За полтора месяца автомобиль проехал 15 тысяч километров.

К путешествию ребята подготовились основательно - взяли с собой полный набор инструментов, который позволял бы им в буквальном смысле разобрать по винтикам и снова собрать старенький Запорожец.

Однако наличие инструментария не помогло в полной мере путешественникам преодолеть проблемы с двигателем. Так что без приключений не обошлось.

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Прибыв к месту назначения, "ушастый" никого не оставил равнодушным. Подробности – в нашем видео.