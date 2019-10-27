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Знаменитое полусладкое вино: как собирают виноград для "Хванчкары" – видео

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© RIA Novosti. Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
Sputnik Узбекистан

Сезон сбора урожая винограда завершился в Грузии. Смотрите на видео, как в регионе Рача собирали плоды для изготовления одного из самых известных вин.

"Хванчкара" готовится из уникальных сортов винограда – Александроули и Муджуретули, передает Sputnik Грузия. Они растут в микрозоне Хванчкара, от которой и получило название вино.

Бокал вина
CC0 / Unsplash / Aliis Sinisalu
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Отмечается, что эти сорта винограда крестьяне продают в два-три раза дороже, чем те, которые растут в Алазанской долине. Дальше виноград, аккуратно упакованный в специальные ящики, отправляют на заводы в Кахетию.

Александроули и Муджуретули растут ближе к солнцу, на горных склонах, поэтому в плодах содержится много сахара, и вино получается сладким без каких-либо добавок. В этом и уникальность этих сортов.

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Настоящие гурманы уверены, что самая вкусная "Хванчкара" – та, которая сделана в подвале потомственного винодела из Рачи. Поэтому желающим попробовать знаменитое вино лучше напроситься в гости к одному из таких виноделов, а учитывая грузинское гостеприимство, сделать это очень легко.




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