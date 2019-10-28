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Российская фигуристка установила два новых мировых рекорда - видео

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Россиянка Александра Турсова показала фантастическое выступление на втором этапе Гран-при Skate Canada.

В канадском городе Келоуне завершился второй этап Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне.

Невероятное выступление россиянки Александры Трусовой не оставило никого равнодушным.

Ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе показала лучший результат в карьере, исполнив три четверных прыжка, по итоговой оценке побила два мировых рекорда.

Пятнадцатилетняя Трусова допустила ошибку на первом четверном сальхова, однако лутц в четыре оборота, а также каскады четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + тройной сальхов через ойлер получились чисто.

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В итоге чемпионка мира среди юниоров набрала 166,62 балла (по сумме двух программ — 241,02), а оценка за технику превысила сотню. Таких баллов женское фигурное катание еще не видело. Трусова побила сразу два мировых рекорда, ранее принадлежавших ей же самой.

Но она не собирается останавливаться на достигнутом, уже на пресс-конференции по итогам соревнования Турсова заявила, что осваивает новый элемент - ультра-си — акселя в три с половиной оборота, который исполняет не так много девушек в мире. Этот элемент допускается к исполнению в короткой программе, тогда как четверные можно исполнять только в произвольной программе.

Теги:
фигурное катание, фигурист, видеоролик, Видео



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