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Ракетные комплексы С-300 перебросили в Таджикистан - видео

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Пресс-служба ЦВО
Sputnik Узбекистан

Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС перебросили на 201-ю российскую военную базу, расположенную в Таджикистане.

Комплекс впервые поступил на вооружение РВБ. Дивизионный комплект включает около 30 единиц техники, в том числе пусковые установки. Его основная задача – обеспечение противовоздушной обороны военной базы.

Теги:
видеоролик, Видео, Ракеты, ракета



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