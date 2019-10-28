Ракетные комплексы С-300 перебросили в Таджикистан - видео

Комплекс впервые поступил на вооружение РВБ. Дивизионный комплект включает около 30 единиц техники, в том числе пусковые установки. Его основная задача – обеспечение противовоздушной обороны военной базы.
Дивизионный комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС перебросили на 201-ю российскую военную базу, расположенную в Таджикистане.
Комплекс впервые поступил на вооружение РВБ. Дивизионный комплект включает около 30 единиц техники, в том числе пусковые установки. Его основная задача – обеспечение противовоздушной обороны военной базы.
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Сезон сбора урожая винограда завершился в Грузии. Смотрите на видео, как в регионе Рача собирали плоды для изготовления одного из самых известных вин.
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