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Фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией – видео

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© Ruptly .
Sputnik Узбекистан

Американская неправительственная организация The Jamestown Foundation представила доклад, раскрывающий планы захвата Калининградской области в случае "агрессии" России против стран Балтии.

Главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян в сентябре сообщил журналистам, что у Пентагона есть план прорыва российской системы ПВО в Калининградской области.

И аналитики американского Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation) уже разработали алгоритм передачи этого региона РФ Польше, которой, по замыслу, предстоит более других пострадать в случае войны с Россией.

Как именно США собираются воевать с Москвой и к чему могут привести подобные фантазии Вашингтона и НАТО – рассказываем в нашем видео.

Теги:
военные, Россия, Россия, США, США, видеоролик, Видео



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