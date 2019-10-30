Фантазии США: как Вашингтон собирается воевать с Россией – видео

Главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян в сентябре сообщил журналистам, что у Пентагона есть план прорыва российской системы ПВО в Калининградской области.

И аналитики американского Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation) уже разработали алгоритм передачи этого региона РФ Польше, которой, по замыслу, предстоит более других пострадать в случае войны с Россией.

Как именно США собираются воевать с Москвой и к чему могут привести подобные фантазии Вашингтона и НАТО – рассказываем в нашем видео.