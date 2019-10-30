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В Москве открыли памятник Евгению Примакову

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© Ruptly .
Sputnik Узбекистан

Президент России особо отметил деятельность Примакова на постах председателя правительства, министра иностранных дел и директора Службы внешней разведки России.

Владимир Путин выступил с речью в Москве на церемонии открытия памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову.

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Президент России особо отметил деятельность Примакова на постах председателя правительства, министра иностранных дел и директора Службы внешней разведки России.

На церемонии открытия памятника присутствовали родственники Примакова.

Его вдова Ирина призналась, что "семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной".

Теги:
Россия, Владимир Путин, памятник, Евгений Примаков



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