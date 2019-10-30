В Москве открыли памятник Евгению Примакову

Владимир Путин выступил с речью в Москве на церемонии открытия памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову.
Евгений Примаков: человек из "Красной книги" >>
Президент России особо отметил деятельность Примакова на постах председателя правительства, министра иностранных дел и директора Службы внешней разведки России.
На церемонии открытия памятника присутствовали родственники Примакова.
Его вдова Ирина призналась, что "семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной".