Куда пойти работать мигрантам: постановление правительства России - видео

Правительство России определило сферы труда, в которых ограничат долю мигрантов. Многие из тех, кто сейчас трудятся в РФ, могут потерять свои места.

Среди них - строительство, транспорт и сельское хозяйство. Все это делают для того, чтобы освободить часть вакансий для россиян. Где с 2020 года появятся места и как теперь быть иностранцам - смотрите в нашем видео.