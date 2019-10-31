Куда пойти работать мигрантам: постановление правительства России - видео

Среди них - строительство, транспорт и сельское хозяйство. Все это делают для того, чтобы освободить часть вакансий для россиян. Где с 2020 года появятся места и как теперь быть иностранцам - смотрите в нашем видео.
Правительство России определило сферы труда, в которых ограничат долю мигрантов. Многие из тех, кто сейчас трудятся в РФ, могут потерять свои места.
Среди них - строительство, транспорт и сельское хозяйство. Все это делают для того, чтобы освободить часть вакансий для россиян. Где с 2020 года появятся места и как теперь быть иностранцам - смотрите в нашем видео.
Сотни миллионов долларов нужно сегодня, чтобы возродить Цхалтубо - один из самых процветающих некогда курортов Грузии.
В ОДКБ не дождались ответа от Альянса на предложение укреплять доверие между организациями и сотрудничать в борьбе с мировым терроризмом.
Узбекская примадонна рассказала о славе, отношении людей и о том, как важно заслужить уважение своего народа, прежде чем думать о мировом.
В Сети активно обсуждается видеоролик о пушистой толстушке: приключения кошки в самой обычной квартире реально позабавили пользователей.
Президент Федерации спортивной борьбы России утверждает, что окончательного решения о переходе борца в сборную Узбекистана пока нет.
Стороны рассмотрели актуальные аспекты многопланового сотрудничества между двумя государствами, а также международной и региональной политики, включая перспективы мирного урегулирования ситуации в Афганистане.
Мигрантов сняли с самолета из-за курения на борту. Теперь им придется оплачивать перелет самостоятельно.
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