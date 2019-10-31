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Куда пойти работать мигрантам: постановление правительства России - видео

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Sputnik/RUPTLY
Sputnik Узбекистан

Правительство России определило сферы труда, в которых ограничат долю мигрантов. Многие из тех, кто сейчас трудятся в РФ, могут потерять свои места.

Среди них - строительство, транспорт и сельское хозяйство. Все это делают для того, чтобы освободить часть вакансий для россиян. Где с 2020 года появятся места и как теперь быть иностранцам - смотрите в нашем видео.

Теги:
работа, нелегальные мигранты, кодекс для мигрантов, незаконная миграция, миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант, видеоролик, Видео



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