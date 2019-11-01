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Ришод Собиров: спорт требует жертв, я даже свадьбу брата пропустил - видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik Узбекистан

Трехкратный обладатель олимпийских наград, дзюдоист Ришод Собиров рассказал о сложной судьбе спортсмена и от чего приходилось отказываться, чтобы достичь успеха.

На счету спортсмена три олимпийских "бронзы". Однако самому Сабирову более всего запомнилась награда, завоеванная в 2016 году. Несмотря на сильное волнение, он был уже достаточно уверен в себе. К третьим Играм и опыт уже имелся. Эта награда добыта колоссальным трудом, так как уже сказывался возраст дзюдоиста.

Сейчас Ришод Собиров завершил карьеру и концентрируется на тренерской работе. Его задача - подготовить молодых спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио. Подробнее о жизни спортсмена - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Теги:
дзюдо, Спортсмен, Олимпиада в Рио-де-Жанейро 2016, Олимпийские игры в Токио, олимпийские игры, Олимпиада-2020, олимпиада, рекорд, спорт



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