Ришод Собиров: спорт требует жертв, я даже свадьбу брата пропустил - видео

Трехкратный обладатель олимпийских наград, дзюдоист Ришод Собиров рассказал о сложной судьбе спортсмена и от чего приходилось отказываться, чтобы достичь успеха.

На счету спортсмена три олимпийских "бронзы". Однако самому Сабирову более всего запомнилась награда, завоеванная в 2016 году. Несмотря на сильное волнение, он был уже достаточно уверен в себе. К третьим Играм и опыт уже имелся. Эта награда добыта колоссальным трудом, так как уже сказывался возраст дзюдоиста.

Сейчас Ришод Собиров завершил карьеру и концентрируется на тренерской работе. Его задача - подготовить молодых спортсменов к Олимпиаде 2020 года в Токио. Подробнее о жизни спортсмена - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.