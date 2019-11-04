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Дорога там, где захочешь: изобретатель показал новый вездеход - видео

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© Ruptly .
Sputnik Узбекистан

AG-20 – новый проект известного российского инженера Алексея Гарагашьяна. Алексей начал заниматься конструированием вездеходов 20 лет назад.

Изобретателю было интересно изучить предел возможности техники. За время работы над собственными проектами инженер запатентовал несколько разработок, благодаря которым его вездеходы стали известными на весь мир. Подробности в нашем видео.

Теги:
автомобиль, вездеход, изобретатель, Изобретение, видеоролик, Видео



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