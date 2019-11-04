Грузия как на ладони: путешествие воздушном шаре - видео

Увидеть Грузию с высоты птичьего полета может любой желающий – главное, иметь крепкие нервы и достаточно плотно набитый кошелек.

Алазанская долина – одно из красивейших мест в Грузии. Оператор Sputnik Грузия не побоялся взлететь над ней на воздушном шаре и полюбоваться открывающимися с высоты видами

Воздушные шары над Алазанской долиной стали достаточно привычным явлением. Только вот решаются прокатиться пока, в основном, иностранцы. Но организаторы полетов утверждают, что все чаще полетать хотят и местные – воздухоплавание в Грузии входит в моду.

А пока вы решаетесь на полет – посмотрите вместе с нами, какой вид открывается с высоты на регион Кахети.