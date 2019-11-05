Медведев ответил на слова Лукашенко о "чужих войнах" - видео

Президент Беларуси в интервью казахстанскому агентству "Хабар" заявил о том, что война 1812 года и Первая мировая были "не нашими".

"Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, — жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки. Так, естественно, было в период Второй мировой или Великой Отечественной войн", - сказал российский премьер.

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