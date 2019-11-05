О том, с кем согрешил Трамп, - в обзоре Гаспаряна

Новым поводом для начала импичмента стал телефонный разговор между президентами США и Украины в июле нынешнего года.

Аналитик Армен Гаспарян искренне недоумевает, для чего в США пытаются провести процедуру импичмента против Трампа. Своими размышлениями журналист делится в "Наблюдениях" на Sputnik.

Новым поводом для начала импичмента стал телефонный разговор между президентами США и Украины в июле нынешнего года.

Ранее инициатор процедуры - спикер Палаты представителей Конгресса США - Нэнси Пелоси заявила о том, что некий секретный агент донес, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского и пытался заставить его начать расследование в отношении Джо Байдена — своего потенциального конкурента на предстоящих выборах.

Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф также грозил Трампу импичментом из-за скандального телефонного разговора. Джо Байден призвал президента опубликовать стенограмму беседы.