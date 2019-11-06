Путин рассказал, кто объявил войну русскому языку – видео

Войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", но и агрессивные националисты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", — отметил президент на заседании Совета по русскому языку.
"Но за ней — и это тоже должно быть понятно и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память", — сказал глава государства.
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