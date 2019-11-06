Уникальная семья: "Белоснежки" из Казахстана покорили соцсети

В Казахстане произошел уникальный случай: в семье Калагановых с разницей в 13 лет родились две девочки с альбинизмом.

Родители девочек признаются, что раньше и сами не знали о существовании такого явления. И лишь после рождения Асели выяснилось, что в роду уже бывали подобные случаи.

Из-за проблем со зрением с первого по пятый класс Аселя училась в специализированной школе, но потом перевелась в обычную. Сначала она боялась встречи с новыми одноклассниками и насмешек по поводу своей внешности. Оказалось, что зря: по словам девушки, она довольно быстро обзавелась друзьями на новом месте.

Аселя рассказывает, что с раннего возраста любила позировать перед камерой. В десять лет она впервые приняла участие в профессиональной фотосессии, после которой ей стали поступать предложения о съемках. С появлением младшей сестренки Камиллы приглашений стало еще больше.