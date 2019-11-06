Делегацию НАТО эвакуировали с конференции по безопасности в Грузии – видео

В гостинице, где проходит мероприятие, сработал сигнал тревоги. На кухне произошло задымление. Первых лиц и высокопоставленных гостей оперативно вывели на улицу.

Проходящая в Грузии 13-я международная конференция по обороне и безопасности началась с инцидента – представителей НАТО, США, Турции, а также других высокопоставленных гостей пришлось эвакуировать из здания.

Причиной таких экстренных мер стал сигнал тревоги из-за задымления на кухне отеля "Хилтон", в котором проходит конференция. После того как служба безопасности убедилась, что все в порядке, делегатам разрешили вернуться к работе.

Конференция по обороне и безопасности стартовала 6 ноября в грузинском курортном городе Батуми. На неё съехались более 230 представителей и экспертов из разных стран мира.