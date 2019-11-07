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Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом – видео

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Sputnik / Ruptly
Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел России на конференции ОБСЕ, посвященной безопасности журналистов и свободе СМИ, прокомментировал ситуацию с притеснением российских средств массовой информации за рубежом.

"То, что дискриминируют именно наши СМИ... Это русофобия и желание объяснить свои неудачи, ну и связанная с этим недобросовестная, нечистоплотная конкуренция", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Он напомнил о прошедшем в Лондоне мероприятии под громким названием "Конференция по свободе СМИ", на которую власти Великобритании и организаторы не пустили российских представителей — как журналистов, так и дипломатов.

"По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих — размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо — ввести политическую цензуру", — сказал Лавров.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
журналистика, Россия, СМИ, Сергей Лавров



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