Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом – видео

"То, что дискриминируют именно наши СМИ... Это русофобия и желание объяснить свои неудачи, ну и связанная с этим недобросовестная, нечистоплотная конкуренция", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих — размыть существующие универсальные стандарты свободы СМИ, ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших, а если говорить прямо — ввести политическую цензуру", — сказал Лавров.
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