Самая милая история мужчины и его поросенка - трогательное видео

Самый крепкий союз: о том, какие приключения ожидали этого поросенка Тоби, когда его спасли от убоя - смотрите видео!

Этот мужчина и его поросенок - одна из самых популярных "пар" в Интернете.

Видео, на которых они обнимаются, бегают и гуляют - набирают миллионы просмотров.

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Оказывается, до того, как зажить такой вот жизнью знаменитости, поросенка уже отдали на убой.

Однако по счастливой случайности, он попал в руки к этой семье, которая спасла его.

Первые дня на свободе, по их словам, были просто невероятными: поросенок постоянно гулял, купался и издавал звуки, похожие на смех.

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Для того, чтобы понять, какое счастье обрел Тоби - срочно посмотрите наше видео!