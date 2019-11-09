Стена, разделившая немецкий народ на 30 лет. Архивные кадры из Берлина

Берлинская стена пала 30 лет назад, 9 ноября 1989 года. Смотрите на архивных кадрах, как жила разделенная стеной Германия.

Утром 13 августа 1961 года жители Берлина, проживающие в восточной части города, с ужасом осознали, что оказались отрезанными и от Западного Берлина, и от всей Западной части Германии. Так началась немецкая трагедия длиной почти в тридцать лет.

В этот день были закрыты все пропускные пункты в Западный Берлин, а также перекрыты линии метрополитена, вдоль всей границы протянута колючая проволока, а спустя два дня началось возведение стены из бетонных блоков.

Однако ни ограждения, через которые был пропущен ток, ни земляные рвы, ни 14-сантиметровые полосы из острых шипов, прозванных "травой Сталина", ни приказ стрелять по беглецам на поражение, не могли остановить попыток "восточников" покинуть "социалистический рай".

За все время 5075 человек сумели вырваться из Восточной части Берлина. Кто-то перебирался в Западный Берлин по выкопанному 145-метровому тоннелю, кто на дельтапланах и воздушных шарах, по канатам между домами и даже с помощью автобусов и бульдозеров.

По российским данным, погибли 192 человека, около 200 получили ранения, более трех тысяч были арестованы.

12 июля 1987 года во время торжеств по случаю 750-летнего юбилея немецкой столицы президент США Рональд Рейган, в ходе выступления на площади перед Брандербургскими воротами, обратился к советскому лидеру: "Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!"

Прибывший на празднование 40-летия ГДР в октябре 1989 года Горбачев пытался объяснить Хонеккеру, что на поддержку Москвы он рассчитывать не должен. Последний удар по восточно-германскому режиму нанесла Венгрия, которая ликвидировала свои укрепления на границе с Австрией.

За три дня ГДР покинули, а, попросту говоря, сбежали пятнадцать тысяч человек. Хонеккера вместе с соратниками отправили в отставку.

9 ноября 1989 года в 19 часов 34 минуты были оглашены новые правила для желающих выехать из страны. Они вступили в силу в 0 часов 55 минут 10 ноября 1989 года.

Через 11 месяцев государство под названием Германская Демократическая Республика перестало существовать.