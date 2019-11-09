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Открыта продажа билетов на поезда в Крым - видео из окна

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© Sputnik
Sputnik Узбекистан

В России официально открылась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым. Составы будут курсировать по Крымскому мосту - его железнодорожная часть откроется уже в декабре этого года.

На первых кадрах видео - вид из окна поезда на Крымском мосту. И совсем скоро пейзажем на видео сможет насладиться любой желающий.

В России официально открылась продажа билетов на пассажирские поезда в Крым.

Первый состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Пассажиры проведут в пути почти двое суток.

Такой же маршрут из Москвы откроется 24 декабря.

Запуск железнодорожного сообщения - большое событие, ведь добраться на полуостров теперь смогут все: и местные жители, и туристы.

А пока что можно полюбоваться видами из окна поезда на видео Sputnik.

Теги:
Крым, Крым, видеоролик, Видео



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