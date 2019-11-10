Первые совместные учения ПВО России и Египта – видео

На кадрах представлены пуски беспилотных мишеней, также можно увидеть работу совместных расчетов средств российской и египетской систем ПВО.
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Стрельбы выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", переносных ЗРК "Игла-С" и зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4".
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За маневрами следили начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Вооруженных сил Египта генерал-лейтенант Али Фахми.
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