15:06 10 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Видео

Первые совместные учения ПВО России и Египта – видео

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Телеканал "Звезда"
Sputnik Узбекистан

В Сети опубликовано видео боевых стрельб подразделений ПВО России и Египта в ходе совместных учений, которые прошли под Каиром с 26 октября по 7 ноября. В них приняли участие более сотни военнослужащих Южного военного округа РФ.

На кадрах представлены пуски беспилотных мишеней, также можно увидеть работу совместных расчетов средств российской и египетской систем ПВО.

"Гром" среди ясного неба: видео основных моментов учений >>>

Стрельбы выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", переносных ЗРК "Игла-С" и зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4".

Минобороны России показало запуск ракеты "Тополь-М" – видео >>>

За маневрами следили начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Вооруженных сил Египта генерал-лейтенант Али Фахми.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Каир, Египет, Россия, военные учения, учения



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото из музея
Российские зенитки разбудили фараонов. Как прошли первые российско-египетские военные учения
Первые совместные учения ПВО России и Египта – видео
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться