17:53 12 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Видео

Гаспарян: украинцы начали скручивать правительству кукиш – видео

Получить короткую ссылку
16 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
Sputnik Узбекистан

Число жителей Украины, чьих надежд не оправдали власти страны, за месяц увеличилось на 5% и составило 14%. Таковы данные опроса, опубликованного социологической службой Центра Разумкова.

"Социология показала, что Украина перестает доверять новой власти. Ну, собственно, никакой новости в этом нет. Специфика власти в этой стране состоит в том, что твой рейтинг начинает падать ровно в момент твоей коронации на пост гетмана", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.

При этом он отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился несильно.

"Но этому тоже есть объяснение: на Руси всегда любили сирот, а Зеленский — интеллектуальная сирота, — заявил Гаспарян. — А вот правительству уже начали скручивать кукиш".

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Видео, политика, Украина



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Гаспарян: Украинцы разочаровались в новой власти
Гаспарян: украинцы начали скручивать правительству кукиш – видео
Битва с пустыней
Битва с пустыней: как Узбекистан спасает Арал



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться