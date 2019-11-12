Гаспарян: украинцы начали скручивать правительству кукиш – видео

Число жителей Украины, чьих надежд не оправдали власти страны, за месяц увеличилось на 5% и составило 14%. Таковы данные опроса, опубликованного социологической службой Центра Разумкова.

"Социология показала, что Украина перестает доверять новой власти. Ну, собственно, никакой новости в этом нет. Специфика власти в этой стране состоит в том, что твой рейтинг начинает падать ровно в момент твоей коронации на пост гетмана", — сказал политический эксперт Армен Гаспарян.

При этом он отметил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился несильно.

"Но этому тоже есть объяснение: на Руси всегда любили сирот, а Зеленский — интеллектуальная сирота, — заявил Гаспарян. — А вот правительству уже начали скручивать кукиш".

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