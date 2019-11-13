Аэропорт Сан-Франциско взял на работу свинью - видео

Пятилетняя карликовая домашняя свинья Лилу получила звание первой в мире свиньи-терапевта, состоящей на службе в аэропорту, пишет Daily Mail.

Лилу и ее хозяйка Татьяна Данилова стали участниками программы Wag Brigade, которая призвана помочь снять стресс переживающим перед вылетом пассажирам.

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Для этого в аэропорт привозят животных, которые оказывают терапевтическое воздействие на психику человека.

"Одетая в шапочку пилота, с ярко-красными ногтями на копытцах, Лилу проскальзывает через металлоискатель и бежит к выходу на посадку. Она поднимает копытце в знак приветствия, позирует для селфи и развлекает пассажиров мелодией на своем игрушечном пианино", - пишет издание.

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Хозяйка питомца рассказала, что в большинстве случаев пассажирам удается поднять настроение, и они на мгновение отвлекаются от волнения перед полетом.

В свободное от службы время Лилу живет со своей хозяйкой в ее квартире в Сан-Франциско. Свинка придерживается специальной белково-овощной диеты, ежедневно гуляет по окрестностям города, а спит в собственной постельке.