Вечеринка котов: что будет, если забыть закрыть окно в машине - видео

Что произойдет с машиной, когда ваша мама забудет закрыть пассажирское окно - смотрите в нашем видео.

Эта девушка уже забыла, когда в последний раз так сильно смеялась.

Видео, которое она сняла на камеру просто взорвало Сеть.

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Ее мать забыла закрыть в своем автомобиле окно, поэтому девушка решила вернуться, чтобы сделать это за нее.

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Однако то, что она увидела - поразило не только нас, но и ее.

В машине носилось огромное количество кошек, которые каким-то чудом пробрались туда и решили устроить вечеринку.

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Девушка начала кричать и коты, как обезумевшие, начали выпрыгивать из автомобиля.

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Видео набрало на TikTok уже более 8 миллионов просмотров и уже появился специальный хештенг #popcorncat.

Хотите посмеяться этим утром? Тогда срочно смотрите наше видео!