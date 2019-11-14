"Русские витязи" получили четыре новейших истребителя Су-35С – видео

На вооружение авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ "Русские витязи" поступили четыре новых истребителя Су-35С. Их доставили в подмосковную Кубинку прямо с завода из Комсомольска-на-Амуре.

По словам командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева, получить новый истребитель — это как в новый автомобиль сесть в автосалоне, "вот такие же (ощущения), только еще помноженные".

С появлением новой машины "Витязи" смогут выполнять новые фигуры высшего пилотажа.

"Самолет прекрасный, мы будем его планомерно осваивать. Я думаю, что-то, конечно, придумаем", — отметил полковник. Его цитирует РИА Новости.

Теперь в парке у "Витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями, управляемыми вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристики истребителя приближены к характеристикам истребителя пятого поколения.

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