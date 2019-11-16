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Премьер Армении увидел в QR-кодах связь с сатаной и поручил разобраться

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© video : Sputnik / RUPTLY
Sputnik Узбекистан

Никол Пашинян дал задание спецслужбам Армении разобраться, какую угрозу несут национальной безопасности QR-коды и не обошлось ли тут без черных сил.

На заседании правительства Пашинян внезапно затронул необычную тему - он выразил обеспокоенность ситуацией с внедрением QR-кодов. Премьер заметил, что граждане не доверяют современным информационным системам, а многие видят в этом и вовсе орудие дьявола.

Чтобы положить конец теориям заговора и наконец расставить все точки над i, глава Кабмина поручил службе безопасности провести аналитическую работу и выявить возможные закономерности. 

Подробнее о борьбе с "силами зла" в Ереване смотрите в видеосюжете Sputnik Армения.

Теги:
информационные технологии, Армения



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