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"Либо вы выполняете минские соглашения, либо пошли к чертовой матери!"

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© Sputnik . Vladimir Trefilov
Sputnik Узбекистан

Не стесняясь выражений, Гаспарян пытается понять логику поведения украинского дипломата и прогнозирует дальнейшее развитие событий в Украине.

Популярный российский политолог Армен Гаспарян, со свойственной ему саркастической манерой рассуждает о заявлениях украинских политиков. 

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На днях глава МИД этой страны Вадим Пристайко озвучил заявление о том, что у них есть альтернатива Минским соглашениям, которая не предусмотрена минским переговорным процессом.

Не стесняясь выражений, Гаспарян пытается понять логику поведения украинского дипломата и прогнозирует дальнейшее развитие событий в Украине.




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