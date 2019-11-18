"Либо вы выполняете минские соглашения, либо пошли к чертовой матери!"

Популярный российский политолог Армен Гаспарян, со свойственной ему саркастической манерой рассуждает о заявлениях украинских политиков.
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На днях глава МИД этой страны Вадим Пристайко озвучил заявление о том, что у них есть альтернатива Минским соглашениям, которая не предусмотрена минским переговорным процессом.
Не стесняясь выражений, Гаспарян пытается понять логику поведения украинского дипломата и прогнозирует дальнейшее развитие событий в Украине.