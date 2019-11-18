"Либо вы выполняете минские соглашения, либо пошли к чертовой матери!"

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Узбекские исследователи изучают международный опыт по добыче редких металлов Молодые ученые знакомятся с измерительным и производственным оборудованием для редких металлов, а также изучают деятельность ведущих корейских компаний в области металлургии. 20

TBC Bank отправил обращение на получение лицензии в Узбекистане Ранее TBC Bank приобрел 51% акций компании Inspired, которая работает в Узбекистане под брендом Payme. 122