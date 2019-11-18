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Москва вернула Киеву корабли, которые нарушили границу РФ – видео

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Ruptly
Sputnik Узбекистан

Россия 18 ноября передала Украине военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были задержаны год назад в Керченском проливе за нарушение государственной границы.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что передача кораблей — это четкий сигнал украинской власти о том, что пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима.

Корабли ВМС Украины
© Ruptly .
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"Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев ранее также отметил, что возврат Украине этих катеров можно расценивать как "жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной".

В МИД РФ подчеркнули, что "российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права".

Подробности этой истории — в видео.

Теги:
Керченский пролив, политика, корабль, Россия, Украина



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