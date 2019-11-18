Москва вернула Киеву корабли, которые нарушили границу РФ – видео

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что передача кораблей — это четкий сигнал украинской власти о том, что пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима."ВКонтакте".
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев ранее также отметил, что возврат Украине этих катеров можно расценивать как "жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной".
В МИД РФ подчеркнули, что "российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права".
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