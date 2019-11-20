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Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео

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Ruptly
Sputnik Узбекистан

Российская компания "Автоматика", входящая в госкорпорацию "Ростех", на Dubai Air Show-2019 в ОАЭ показала новейшие системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"Сейчас эта тема очень актуальна, поскольку участились террористические атаки, военные противодействия, шпионаж с помощью дронов", — сказал заместитель руководителя Департамента АО концерн "Автоматика" Борис Черноярский.

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По его словам, компания разрабатывает систему более двух лет.

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Линейка включает малые, ручные комплексы, средние, мобильные и тяжелые большие комплексы, которые обнаруживают и противодействуют беспилотникам на расстоянии до 30 километров.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
ОАЭ, технологии, Россия, Беспилотник, Видео



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