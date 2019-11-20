Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео

Российская компания "Автоматика", входящая в госкорпорацию "Ростех", на Dubai Air Show-2019 в ОАЭ показала новейшие системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

"Сейчас эта тема очень актуальна, поскольку участились террористические атаки, военные противодействия, шпионаж с помощью дронов", — сказал заместитель руководителя Департамента АО концерн "Автоматика" Борис Черноярский.

Кошкин: атаки беспилотников – это новый прием террористов >>>

По его словам, компания разрабатывает систему более двух лет.

МИД Узбекистана осудил атаку дронов на нефтепровод в Саудовской Аравии >>>

Линейка включает малые, ручные комплексы, средние, мобильные и тяжелые большие комплексы, которые обнаруживают и противодействуют беспилотникам на расстоянии до 30 километров.

Подробнее смотрите в видео.