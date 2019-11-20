Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео

"Сейчас эта тема очень актуальна, поскольку участились террористические атаки, военные противодействия, шпионаж с помощью дронов", — сказал заместитель руководителя Департамента АО концерн "Автоматика" Борис Черноярский.
Кошкин: атаки беспилотников – это новый прием террористов >>>
По его словам, компания разрабатывает систему более двух лет.
МИД Узбекистана осудил атаку дронов на нефтепровод в Саудовской Аравии >>>
Линейка включает малые, ручные комплексы, средние, мобильные и тяжелые большие комплексы, которые обнаруживают и противодействуют беспилотникам на расстоянии до 30 километров.
Подробнее смотрите в видео.